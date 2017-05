Il travolgente ritmo di Stomp al Teatro Brancaccio. Nata dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di STOMP ha compito quest’anno i 25 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse e torna al Teatro Brancaccio dal 9 al 20 maggio.

Senza trama, personaggi né parole, Stomp mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini / percussionisti / attori /acrobati di STOMP danno voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana: bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, pazzoloni, riciclandoli a uso della scelta, in un “delirio” artistico di ironia travolgente. La loro missione? Liberare, attraverso il ritmo, i suoni più comuni e per questo più sconosciuti dell’epoca contemporanea. STOMP è danza, teatro e musica insieme.