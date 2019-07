Stevie's Blend in concerto al Charity Café

Stevie's Blend è un progetto musicale creato da Stefano De Angelis per riunire musicisti che condividono la medesima passione per il Blues. "BLEND" è lo spirito della band: fondamentalmente un trio composto da Stefano De Angelis - chitarra, Michael Brill – basso/voce e Piero E. Pierantozzi - batteria, accompagnati da una serie di musicisti ospiti, alcuni dei quali hanno partecipato alla realizzazione del primo album della band. Il titolo dell'album uscito il 28 marzo è “THE BLUES HILL” (edizioni Redwood Recordings) e contiene 10 brani blues originali composti da Stefano De Angelis. La maggior parte delle tracce ha un suono acustico ma con una grande varietà di ritmi e atmosfere. La gran parte delle canzoni sono state composte per descrivere immagini e suggestioni evocate attraverso un suono semplice ma allo stesso tempo raffinato.



“A volte scrivo una canzone con il preciso intento di evocare immagini e la musica ne costituisce lo sfondo, una sorta di colonna sonora. I testi spesso sono autobiografici e raccontano quello che conosco o che ricerco attraverso la musica nel profondo della mia anima. Esperienze vissute che tramite il processo creativo, riaffiorano più chiare attraverso il filtro della composizione musicale. Ho sempre ascoltato musica e ricercato in essa emozioni ed è esattamente ciò che tento di suscitare in chi ascolta la mia musica.”



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06 4782 5881



Line-up

Micke Brill, Voce & Basso

Stefano De Angelis, Chitarra

Piero Pierantozzi, Batteria