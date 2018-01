Steven Wilson in concerto all'Atlantico

“To The Bone” è il titolo del nuovo album di Steven Wilson, genio del movimento prog del Nuovo Millennio. "To The Bone" è l’omaggio di Steven Wilson agli album progressive pop più importanti della sua giovinezza come ad esempio “So" di Peter Gabriel, "Colour of Spring" dei Talk Talk, "Seeds of Love" dei Tears for Fears. L’uscita dell’album è programmata per il 18 agosto, su Caroline International (Iggy Pop, Underworld, Thurston Moore, Glass Animals).

Dopo l’album, un importante tour nel 2018 lo vedrà protagonista di due date in Italia (Milano e Roma a Febbraio), in cui l'artista si esibirà in uno show della durata di tre ore ciascuno.