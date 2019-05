Alla scoperta delle stelle variabili al Parco astronomico di Rocca di Papa

Le stelle variabili, oggetti celesti tra i più affascinanti e spettacolari dell’Universo, saranno le protagoniste dell’Astroincontro di venerdì 31 maggio (ore 21:00) al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Con gli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia – APS sarà possibile scoprire tutte le loro caratteristiche e le cause della variazione della loro luminosità. L’evento si inserisce nel fitto calendario di Astroincontri al Parco astronomico promossi dall’Associazione per diffondere la cultura scientifica.



Ad aprire l’astroincontro sarà la conferenza divulgativa sulle stelle variabili a cura dell’esperto operatore dell’Associazione Angelo Tomassini. “La conferenza sarà incentrata sulla variabilità degli oggetti celesti”, spiega il relatore. “Il concetto di cielo immutabile è ormai obsoleto e vedremo che tipo di cambiamenti (spesso drammatici) subiscono alcune stelle: dalla semplice interazione di due stelle orbitanti intorno ad un comune baricentro fino alle Supernovae generatrici di buchi neri. Faremo un viaggio nella nostra galassia alla ricerca dei fenomeni conosciuti più energetici ed affascinanti”.



Alla conferenza seguirà l’osservazione del cielo a occhio nudo e ai telescopi sotto la guida degli esperti operatori dell’Associazione Simone Cerroni e Fernando Pierri.



Richiesta la prenotazione via mail a segreteria@ataonweb.it