Stelle per tutti al Parco astronomico di Rocca di Papa

Venerdì 7 giugno alle ore 21:00 al Parco astronomico "Livio Gratton" di Rocca di Papa si terrà lo speciale evento "Stelle per tutti", dedicato alla scoperta del cielo, con osservazioni al telescopio anche per i disabili motori, a cura dell'Associazione Tuscolana di Astronomia APS. L'evento si inserisce nell'ambito dell'omonima iniziativa nazionale promossa dall'Unione Astrofili Italiani.



Ad aprire l’evento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale sarà una conferenza a cura del divulgatore dell’Associazione Tuscolana di Astronomia - APS Mauro Ghiri sull’affascinante principio antropico. Il pubblico verrà condotto in un viaggio tra le leggi fisiche che governano l’Universo e tra i valori della costanti di natura per capire come la nostra esistenza sia consentita dalla combinazione di innumerevoli “coincidenze” fortunate tutte fondamentali.



Al termine della conferenza divulgativa gli operatori dell’Associazione Fernando Pierri e Simone Nodari guideranno il pubblico nell’osservazione, a occhio nudo e ai telescopi, di tutti gli oggetti celesti visibili. Anche i disabili motori potranno osservare tutte le meraviglie del cielo grazie a un telescopio modificato, sotto la guida dell’operatore Simone Cerroni.



Richiesta la prenotazione via mail a segreteria@ataonweb.it