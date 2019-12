"Le Stelle di Natale" e "Alberi, bruschette e vin brulè" a Torre del fiscale

Doppio appuntamento al Parco di Torre del Fiscale. Sabato 7 Dicembre vi aspettiamo alle ore 18.00 con “Le stelle di Natale”: visita astronomica con osservazioni al telescopio delle più belle stelle visibili nel cielo di Natale e a seguire un gustoso aperitivo.

Domenica 8 Dicembre "Alberi, bruschette e vin brulè" a partire dalle ore 10.30 dedicheremo la giornata alla cura del Parco e al fare insieme, piantumazioni, laboratori, potature e riconoscimento piante. Bruschette e vin brulè per i partecipanti.

Costo €5 + €5 Carta Amici del Parco.

Iniziativa promossa in collaborazione con Ente Regionale Parco Appia Antica e Municipio VII.

Prenotazioni al 3278470021- 067612966



Punto di partenza: Parco di Torre del Fiscale, via dell’Acquedotto Felice,120.

Orario appuntamento: 18.00 /10.30

Durata: ore 2

Lingua: Italiano



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza:

In metro:

linea A fermata Porta Furba – Quadraro: risalire la Via Tuscolana fino a Via dell'Acquedotto Felice che termina proprio all'ingresso del Parco (da percorrere a piedi m.500 circa).

Oppure

Linea A fermata Arco di Travertino: proseguire sulla Via Tuscolana superata Via Demetriade subito dopo le arcate dell'Acquedotto Felice imboccare a DX Via dell'Acquedotto Felice che termina proprio all'ingresso del Parco (da percorrere a piedi m.650 circa).

In Bus:

650 – 657: Via Tuscolana fermata di Via Frascati/Via Demetriade raggiungere Via dell'Acquedotto Felice che termina proprio all'ingresso del Parco (da percorrere a piedi m.250 circa).

663 - 664 -765: Via Appia Nuova fermata di Via di Torre del Fiscale da percorrere tutta fino all'ingresso Parco di Via di Torre Branca (da percorrere a piedi m.250 circa).

In Macchina:

da Via Tuscolana direzione G.R.A.superata Via Demetriade subito dopo le arcate dell'Acquedotto Felice imboccare a DX Via dell'Acquedotto Felice, si arriva in fondo dove c'è un ampio parcheggio.

Parcheggio: Via dell’Acquedotto Felice 120

Difficoltà: bassa

Ingresso Principale: Via dell’acquedotto Felice 120

Accessibilità: strada asfaltata/sterrato/bassa pendenza



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

torredelfiscale@gmail.com - 3278470021 - 06 7612966.



NB: Per la tipologia degli eventi si consigliano scarpe comode

NB: Gli eventi sono adatti ai bambini

NB: In caso di pioggia le visite sono annullate