Stelle, lucciole e lanterne a Villa Adriana

La visita in notturna consentirà di entrare nel vivo della vita dell’imperatore che fu studioso di astronomia ed architetto egli stesso. Con un po’ di fantasia e aiutati dal fascino dell’illuminazione artificiale, il viaggio nel tempo sarà una piacevole alternativa alle serate d’estate.



Appuntamento Largo Marguerite Yourcenar 1, Tivoli, ore 20.30



Div. Abili: barriere architettoniche parziali (N.B. i titolari di PASS, possono entrare con l'auto fino al plastico)



Adatta agli amici a 4 zampe



Quota di partecipazione incluso biglietto ingresso: Intero: € 20,00;

Convenzionati: € 19,00; Under 25: € 10,00; Minori di 18 anni: gratis, se accompagnati; Aventi diritto alla gratuità d’ingresso (vedi MiBact): € 10,00; Repliche gratuite per chi viene accompagnato da un pagante e munito di biglietto ingresso.



modalità di pagamento: in loco



Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054



Tutte le altre informazioni su: https://associazioneculturalecalipso.com/2018/09/25/villa-adriana/