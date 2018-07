Stelle e bollicine al Castello

La notte di San Lorenzo è la notte delle stelle cadenti e dei desideri... quale miglior punto di osservazione di un giardino panoramico di un Castello per cercare la propria stella ed esprimere un desiderio?

Serata da non perdere al Castello Orsini di Nerola (Roma) per una serata tra bollicine, sapori ed un'emozionante "Guida al Cielo" con l'Accademia Delle Stelle - Astronomia di Roma e la loro postazione telescopica. ... per una "caccia" alle stelle cadenti davvero indimenticabile.

MENU'

Tartare di tonno con dressing di sedano e mousseline al tartufo

Rosé Brut Maccario Piemonte

***

Cavatelli aragosta e astice, con zucchina bruciata

Camossi Franciacorta Satin

***

Spada su crema di cozze e crostini al rosmarino

Fagottino di scarola e olive taggiasche

Brut Franciacorta Camossi

***

Tortino cioccolato e pere con salsa all’anice

Moscato Manzoni

Info e prenotazioni: info@castellorsini.it , 0774 683272