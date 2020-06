"Stelle al planetario", astroincontro ai Castelli Romani

Tanti gli appuntamenti di giugno dell'edizione 2020 di “Cose Mai Viste”, la raccolta di iniziative curata dal Parco regionale dei Castelli Romani e realizzata dalle associazioni.

Venerdì 12 giugno appuntamento con "Stelle al planetario".

L’AstroIncontro si svolge presso il Parco Astronomico “Livio Gratton”. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del nuovo Planetario fisso, in grado di ospitare fino a 50 persone, gli esperti operatori dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) illustrano al pubblico il cielo del mese con l’ausilio di foto spettacolari e di video immersivi a 360°. Durante gli spettacoli, di grande impatto emozionale, la scienza e il racconto dei miti legati agli oggetti celesti si fondono insieme per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. Agli spettacoli nel Planetario segue l’osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli operatori dell’ATA.

Per partecipare all’evento occorre prenotarsi usando l’apposito form online disponibile sul sito www.ataonweb.it.

Calendario: 12 giugno (turni: 20.00 – 21.30);

Durata: 3 ore

Quota di partecipazione: € 8,00 adulti – € 4,00 bambini 6 – 12 anni. Gratuito per Soci ATA, bambini sotto i 6 anni e cittadini di Rocca di Papa.

INFO E PRENOTAZIONI: ATA - 06 94436469 - segreteria@ataonweb.it