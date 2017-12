Stefano Signoroni & the MC tra swing e pop all'Elegance Cafè

Il crooner e pianista italiano Stefano Signoroni propone una serata di grande emozione tra canzoni natalizie ricercate e brani conosciutissimi. Uno show ‘con lo smoking’, magnificamente cucito addosso a lui che spazia dallo swing al pop raffinato internazionale senza tralasciare alcune delle più belle melodie italiane. Un repertorio accattivante che ripercorre la musica dagli Anni ’60 ad oggi e che vede in Signoroni un perfetto cerimoniere dal gusto vintage capace di far vivere al pubblico uno spettacolo nello spettacolo con carisma ed eleganza. Ad accompagnarlo ‘ the MC ’, la super band capitanata da Flavio Scopaz.

Sul palco Stefano Signoroni (piano, voce), Flavio Scopaz (basso), Giacomo Ruggeri (chitarra), Tommaso Ruggeri (batteria) e Giuliano Lecis (tastiere).



Sabato 9 dicembre

Ore 22

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma

Euro 25 (concerto e prima consumazione)

Infoline 0657284458