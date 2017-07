Stefano Reali racconta e suona: George Gershwin

SECONDA SERATE ore 22.00

STEFANO REALI suona e raconta : GEORGE GERSHWIN

l’ immortale songbook di uno dei compositori più amati di tutti i tempi, l’uomo che ha unito il jazz e la musica sinfonica, in un viaggio che parte dal blues e arriva fino alla musica pop



Stefano Reali piano e voce narrante

Giorgio Rosciglione contrabbasso

Gege Munari batteria e percussioni

Fabiana Rosciglione voce solista

Filiberto Palermini sax



Questo concerto vuole essere un viaggio e un racconto attraverso i songs più famosi di questo Maestro della musica contemporanea, un Maestro che ha lavorato in campi, culture, e continenti diversi, ma è stato reso celebre dall’irripetibile risultato popolare ottenuto, un risultato che dura nel tempo da più di un secolo.

I songs delle sue commedie musicali hanno raggiunto un obbiettivo raro, nella storia della musica: chiunque al mondo li ascolti, anche solo per poche battute, li riconosce immediatamente, riassaporando quella gioia che solo un autentico evergreen ti trasmette, sin dalla prima volta che lo si sente, e che così lo consegna all’immortalità. Le canzoni dei Gershwin hanno avuto migliaia di incisioni, e non solo sono diventate tutte degli standards, ma sono considerate già da almeno mezzo secolo come dei classici senza tempo.

Il concerto va di pari passo con il racconto della vita commovente di questo figlio di immigrati ebrei russi, dai suoi inizi di autodidatta del pianoforte e della composizione, ai successi in teatro, al suo desiderio di affermarsi come compositore sinfonico, alla sua irresistibile ascesa, fino alla sua improvvisa ed inspiegabile morte che se lo portò via all’età di trentotto anni.





STEFANO REALI ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, si è diplomato in musica Jazz al conservatorio Licinio Refice di Frosinone, ed ha seguito i corsi di strumentazione per Big Band e Combo della Berklee School of Music di Boston. Prima di affermarsi come regista cinematografico e di raffinate miniserie televisive di grande successo, Reali ha lavorato, e tuttora continua a lavorare, come pianista, arrangiatore, e compositore di colonne sonore. Dal 2007 ha ripreso, dopo tre decenni di astinenza esecutiva, un’attività di pianista su un repertorio incentrato quasi esclusivamente sui songs di George e Ira Gershwin.



Bouganville Celimontana



via della navicella 12



00184 ROMA



www.bouganvilleroma.it



info@bouganvilleroma.it



06 5728 8666