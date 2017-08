Stefano Reali presenta "The Cole Porter Songbook" a Villa Celimontana

Venerdì 25 Agosto presso Villa Celimontana Stefano Reali presenta "The Cole Porter Songbook"

La vita incredibile, piena di colpi di scena, del più grande autore di canzoni d'amore del novecento.

L'uomo che seppe unire parole e musica come nessun altro in tutti i suoi immortali capolavori, ma che dovette pagare come nessun altro il prezzo del suo straordinario successo.



Dopo George Gershwin, Stefano Reali ci conduce ora in un viaggio esaltante e commovente del songbook di Cole Porter, attraverso i suoi successi senza tempo, con un autentico supergruppo swing.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Stefano Reali piano

Fabiana Rosciglione voce

Gegè Munari batteria

Giorgio Rosciglione contrabbasso