A Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti più grande di Roma, notti magiche per tutto il mese di agosto per ballare fino alle 2.00 di notte con la travolgente energia del DJ set Radio Globo.

Stefano Laudoni e Valentina Vignali al Rainbow MagicLand

Si parte sabato 5, con il primo di quattro appuntamenti dedicati alla musica e al puro divertimento con due ospiti d’eccezione: Stefano Laudoni e Valentina Vignali. La coppia di cestisti italiani più amata e seguita dal pubblico, animerà una serata tutta dedicata alla musica dance: in consolle, DJ Mirca Secret.

Le attrazioni del Rainbow MagicLand

Rainbow MagicLand è pronto a regalarvi giornate indimenticabili tra le sue 38 attrazioni: potrete sbizzarrirvi tra un lancio mozzafiato su Shock, il salto di 70 metri dalla torre Mystika o il vortice sull’indoor spinning coaster Cagliostro, senza perdere una fresca discesa dallo Yucatan o un giro sulle avventurose Rapide. Tutto questo dopo aver provato l’adrenalina a 360 gradi, sul Virtual Coaster vincitore dei Parksmania Awards 2016, o aver scovato il mostro marino che distrugge le imbarcazioni in un’agguerrita Battaglia Navale all’ultimo spruzzo d’acqua.

Spettacoli al Rainbow MagicLand

Altrettanto ricco il palinsesto spettacoli: al Gran Teatro CAPPUCCETTO ROSSO – La Fiaba delle Fiabe e le intrepide avventure di ROBIN HOOD – Signore di Sherwood; al Piccolo Teatro le divertenti avventure di Capitan Peter e la ciurma sperduta. Invece, per chi ama l’adrenalina, all’area stunt l’adrenalinico Extreme Motor Show; per i più romantici llusion: proiezioni interattive, giochi d’acqua, musica, fontane danzanti e magiche coreografie sono gli elementi speciali di questo spettacolo nella Baia Incantata. Da non perdere, infine, l'esperienza del Cinema 4D del Planetario con due spettacoli d'eccezione: Le Avventure di Sammy, che racconta la vita di una tartaruga marina tra mille peripezie, e il Solar System Journey, un viaggio all'interno del sistema solare. E non dimenticate di scattare foto ricordo, durante la vostra giornata, da condividere grazie al wi – fi gratuito sempre a disposizione.