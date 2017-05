Stefano Flamment presenta “Non contiene olio di palma"

Roma - Sabato 13 maggio, alle ore 17, il wine bar "Vino&Company" in via della Madonna del Riposo ospiterà la presentazione di "Non contiene olio di palma - Racconti umoristici" (Scatole Parlanti Edizioni), di Stefano Flamment. Durante l'incontro l'autore dialogherà con il giornalista Rai Giuliano Giubilei sugli aspetti più interessanti ed i retroscena che si celano dietro la pubblicazione, una raccolta di racconti esilaranti e dal tono fortemente autoironico. "Non contiene olio di palma" è un'esilarante raccolta di racconti autobiografici in cui affiora una verve umoristica delicata e colorata, accesa dai toni dialettali usati nei dialoghi. Stefano Flamment, con un brio e una naturalezza sorprendenti, ci mostra la sua e la nostra vita quotidiana alle prese con la famiglia, con il lavoro e soprattutto con noi stessi, bersagli intelligenti di una reale e autentica autoironia. E come ci suggerisce l'autore stesso: "Maneggiatelo con cura e riponetelo in bella vista dopo averlo letto, potrebbe tornarvi utile. Lo spessore è stato studiato in laboratorio per poter essere una perfetta zeppa alla gamba più corta del vostro tavolo". Stefano Flamment è nato nel 1961 a Roma dove tuttora vive e lavora. Dopo il diploma e alcune apparizioni in tv come cantante e chitarrista, ha frequentato per alcuni anni la Facoltà di Economia e Commercio all'Università "La Sapienza" per poi dedicarsi a tempo pieno al lavoro di immobiliarista. "Non contiene olio di palma" è la sua prima pubblicazione.