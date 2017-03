Stefano Ferri Quartetto in concert: classici pop|funk|soul|blues

Questo Quartetto di eccezione unisce per l'occasione quattro artisti versatili e raffinati, di provenienza Italiana e Spagnola, che presenteranno un concerto ad hoc per il pubblico del Vitala Festival, con repertorio pop-funk-soul & blues per un medley evocativo ed entusiasmante dei classici del genere e con interpretazioni uniche ed originali. Le straordinarie voci e doti interpretative di Piera Pizzi e Vanessa Grillone, accompagnate dalla destrezza e abilità musicale di Stefano Ferri al piano e Francesco Canturi alle percussioni. Un incontro speciale tra artisti di grande talento che annoverano numerose collaborazioni ed esibizioni in Italia e all'estero. Un concerto dalle tonalità calde, suadenti ed emozionanti, presentato nell'ambito del Vitala Festival al Teatro San Genesio. Un bel pomeriggio di musica da non perdere con Aperitivo incluso! |INGRESSO CONCERTO: 13€ Ridotto 11€ (studenti/bambini), include prima consumazione e buffet aperitivo Info/prenotazioni: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com Si consiglia la prenotazione: ingresso consentito fino ad esaurimento posti. http://www.teatrosangenesio.it/1617vitala11.html