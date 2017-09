Appuntamenti imperdibili, tra importanti conferme e attesi ritorni, per All'Ombra del Colosseo: la rassegna romana dedicata alla comicità, in scena nella location del Parco del Colle Oppio.

Stefano Fabrizi all'Ombra del Colosseo con “Trova l’intruso”

Giovedì 7 settembre, alle ore 21.45, sul palco di All’Ombra del Colosseo, Stefano Fabrizi in scena con lo spettacolo “Trova l’intruso”. Biglietti scontati per i lettori di RomaToday.

Tra satira sociale e luoghi comuni, “Trova l’intruso” ripercorre i vizi e le virtù della società in cui viviamo; un parallelo tra il passato e il presente, tra il vecchio e il nuovo che, come spesso si scopre, tanto nuovo, in fondo, non è.

Vengono analizzate dinamiche della realtà del quotidiano, senza tralasciare gli spunti per una riflessione che, accompagnata al gusto della comicità, contraddistingue Stefano Fabrizi: dalla politica che si ripete con le stesse frasi e i soliti slogan, alle dinamiche dei nostri rapporti di coppia che sembrano orchestrate e riviste, attraverso un medium, da Platone in persona.

Ma, in scena, si viaggia anche attraverso la nostalgia dell’infanzia che, con le care vecchie abitudini e i modi di dire, porta con sé quel malinconico ricordo di essere cresciuti in un secolo privo di tecnologia e di trovarsi oggi di fronte a un mondo totalmente diverso.