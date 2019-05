Stefano D'Orazio dei Vernice in concerto

Il 18 maggio a Lanuvio l’appuntamento è con il rock di Stefano D’Orazio dei Vernice.

Il cantautore, ricordato per i grandi successi degli anni 90, e apprezzato per la sua indomita personalità artistica, alle 21,30 sale sul palco di Piazza Carlo Fontana regalando come sempre al pubblico momenti di emozione pura.

Autentico, verace, graffiante D’Orazio si racconta attraverso i capisaldi del suo repertorio e i successi degli ultimi tempi, accompagnato da Mauro Conti (al basso) e Massimo Nardini (alle tastiere), amici e musicisti di sempre e da Roberto Baroncini (alla batteria), Nico Battista (chitarra elettrica e solista), Fabio Lisi (chitarra ritmica programmazione audio e video) da qualche tempo al suo fianco.

Una produzione musicale mai interrotta nonostante l’artista, negli ultimi anni, si sia tenuto volutamente lontano dai riflettori e dai palchi televisivi.

“Il talento e l’arte - dice D’Orazio – non vanno certo di pari passo con le apparizioni in tv. Essere un artista è una condizione dell’anima, un modo di essere e di vivere, che non passa attraverso i talent show o il numero di dischi venduti. In questi anni lontano dalle luci della ribalta non ho mai smesso di fare musica con la quale nasco ogni volta e di nuovo”.

Molti i pezzi in scaletta tra i quali anche Scappare Via, scritto da D’Orazio Lisi e Battista, che vede l’artista in duetto con Jessica Casula, con lui sul palco, come già nei concerti precedenti, anche per l’interpretazione di un proprio brano rock.

L’appuntamento con Stefano D’Orazio e la sua musica è in Piazza Carlo Fontana nel cuore dell’antica Civita Lavinia. (ingresso libero)