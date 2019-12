Stefano D’Amico e Riccardo Zanelli in concerto al Quid

Giovedì 12 dicembre, Stefano D’Amico e Riccardo Zanelli si alterneranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.



Ad aprire la serata è il chitarrista e cantante romano Stefano D’Amico che presenterà il suo nuovo album “Fuoco Lento trio”, un progetto frutto delle più svariate influenze musicali, che dal Blues al Soul ci accompagnano nelle più moderne sonorità Funk e Soul. In questa occasione il progetto è rivisitato in versione One Man Band.



A seguire vanno in scena le miscele di Funk, Soul, Jazz di Riccardo Zanelli e della sua opera prima “Tirateci Fuori”, un lavoro prodotto dal chitarrista Francesco Bruno (anche autore di Teresa De Sio).



Ad accompagnare la voce di Riccardo Zanelli sono Stefano Profazi (chitarra), Massimiliano Filosi (sax) e Lisa Bassotto (percussioni).

