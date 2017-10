Stefania D’Ambrosio con Immaginaria all'Auditorium

Stefania D’Ambrosio presenta “Immaginaria”, il suo nuovo progetto con il quale si propone al grande pubblico attraverso un repertorio che va oltre la canzone prettamente d’autore (da Caccini a Sting, da Fossati a Ennio Morricone, da De André a PFM).

Sonorità non solo acustiche ma anche elettroniche per uno spettacolo vasto e ricco di colori che ben si modella con la sua voce unica e raffinata e in cui si crea un impatto sonoro davvero interessante.

Stefania è considerata come l’erede artistica del grande Maestro Umberto Bindi, con il quale ha collaborato in vita direttamente e per il quale continua a realizzare concerti a lui dedicati. Arrangiamenti e direzione musicale a cura di Michele Micarelli.