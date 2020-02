Lancio della sticker collection Miraculous TM: l'evento Panini a Roma

In occasione del lancio dell’attesissima sticker collection Miraculous TM, Panini ha organizzato un tour di eventi sul territorio nazionale che coinvolgerà le città di Milano, Napoli e Roma.

L’evento di Roma si svolgerà presso centro sportivo Forum Sport Center - Via Cornelia, 493 -domenica 9 febbraio 2020.

Per l’occasione l’ingresso al centro sportivo sarà gratuito e i bimbi potranno divertirsi, insieme alle proprie mamme, truccandosi come Ladybug e colorando la propria figurina MiraculousTM. Alla fine dell’evento ci saranno diversi omaggi per tutti i partecipanti!

All’evento non mancheranno animazione e divertimento per entrare nel modo della stickercollection Panini MiraculousTM! Saranno presenti anche alcune mamme blogger tra cui @amydori, @cosa_mi_metto, @mammamatta, @mammapuntoacapo, @mumistheceo, @selvaggiacapizzi.