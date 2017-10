STATO LIQUIDO - Falcone e Borsellino al Teatro Orione

STATO LIQUIDO - G.Falcone e P.Borsellino - Anteprima

Scritto e diretto da Sofia Bolognini - Produzione Young Theatre - Intervallo Teatro.

Con Alessandro Di Giulio, Alberto Albertino, Roberta Azzarone, Eletta Del Castillo, Tony Scarfì.



Uno spettacolo pensato per le nuove generazioni da una giovane autrice e regista nata proprio mentre Via D'Amelio s'infuocava.

Stato Liquido e' la storia di quei bui anni che rivoluzionarono l'antimafia e che segnarono indelebilmente l'opinione pubblica scoperchiando definitivamente la tana del mostro mafioso.

La piéce si svela in una serata-evento di anteprima per poi intraprendere una tournée di matinée dedicati alle scuole.



Prevendite su I-Ticket.it

Info allo 0692926680