STATE COMEDY LIVE è la Rassegna di stand up comedy VM18 nata quest'anno al Monk, il circolo più trasversale e multiforme della Capitale.

State Comedy Live al Monk

La stand up comedy è una forma di comicità adulta e senza censura che, a differenza del cabaret nostrano, non punta a farti spegnere il cervello e a farti dimenticare i problemi ma anzi, ti ricorda che ne hai tanti ma per fortuna non sei solo.

Da un’idea di Pietro Sparacino e Daniele Tinti, in collaborazione con School of Comedy, ogni due settimane, sette comedian salgono sul palco del Monk per provare pezzi inediti, battute nuove, punti di vista originali, senza alcuna censura e armati solamente di un’asta, un microfono e lo straordinario potere della libertà di pensiero e di parola.

La rassegna

La rassegna, sotto la direzione artistica di Pietro Sparacino, stand up comedian e inviato de LE IENE, vede alternarsi sul palco alcuno dei comedian migliori in circolazione: da Filippo Giardina a Saverio Raimondo, Da Velia Lalli a Stefano Rapone, Da Luca Ravenna a Mauro Fratini, con la partecipazione di Michela Giraud, Daniele Tinti, Gabriele Antinori, Mauro Kelevra, Daniele Lanzillotta, Martina Catuzzi, Emanuele Pantano e molti altri. Comedian affermati, con stili diversi e punti di vista unici.

Quella del 28 Febbraio sarà l'ultima serata della stagione, e come tutti i gran finali che si rispettino, anche questo sarà col botto.

Venite a godervela al Monk, info e prenotazioni a statecomedylive@gmail.com