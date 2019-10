Statale 66 in concerto presso l'Asino Che Vola

Sabato 2 novembre presso l’Asino che Vola gli Statale 66 andranno in scena con una formazione allargata portando una selezione della loro discografia originale e delle cover più rappresentative. Sintetizzatori, fiati e chitarre verranno suonati da vari ospiti che si alterneranno sul palco per ricreare gli arrangiamenti articolati presenti nei dischi pubblicati. La serata sancirà il ritorno in formazione di Giulia Meozzi alla batteria, membro fondatore del gruppo, essenziale per il sound della band rock romana.

Completano la line-up i membri storici della band, ovvero Alessandro Meozzi, chitarra e voce, Mary di Tommaso, chitarra acustica e voce, e Fabio Giannelli al basso. Gli Statale 66 (noti per le versioni beat/rock di colonne sonore interpretate al programma Stracult su Rai 2) nascono dalla sottocultura rock romana di fine anni 90 e inizio 2000.



Il loro sound mescola le complesse armonie vocali dei gruppi 60’s come i Beach boys, The Zombies, The Beatles con un approccio strumentale più surf e garage, contaminato dal primo Rock’n’roll e Surf (Chuck Berry, Dick Dale), il Chicago Blues (Little Walter, Muddy Waters), il tutto condito da delle tematiche e da un’estetica proto-punk metropolitana alla Velvet Underground. Inoltre gli Statale 66 vengono fortemente influenzati dai compositori di colonne sonore italiane anni 70. Un giovane Alessandro Meozzi appassionato di armonia, orchestrazione e di rock psichedelico poteva trovare più facilmente materiale da studio da compositori come Ennio Morricone, Guido e Maurizio De Angelis, Luis Bacalov, Fabio Frizzi o i compositori per sigle di cartoni animati come Riccardo Zara (I Cavalieri del re) o Douglas Meakin (Rocking Horse) piuttosto che nel cantautorato italiano più vicino alla musica pop e folk.



Asino che Vola

Via Antonio Coppi, 12

Per info:

info.lasinochevola@gmail.com



Statale 66

Sabato 2 novembre

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 5 euro con consumazione