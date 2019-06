Statale 66 in concerto live Festa di San Romualdo Abate

Per l'apertura della Festa di San Romualdo, venerdì 21 giugno alle ore 22, suoneranno gli Statale 66. Band Resident del programma Stracult su Rai 2 Gruppo Beat, Rock’ n’ Roll e Surf con contaminazioni psichedeliche.

Il loro sound mescola le complesse armonie vocali dei gruppi 60’s con un approccio strumentale più surf e garage, contaminato dal primo Rock’n’roll e Surf, il Chicago Blues, il tutto condito da delle tematiche e da un’estetica proto-punk metropolitana alla Velvet Underground.



Gli Statale 66 si sono inseriti in Italia tra i portatori del revival della musica Rock grazie al primo lavoro discografico “Ex Tempore” (2009) prodotto da la nascente Etichetta indipendente G&M Recorfonic, creata dal popolare comico e musicista Claudio “Greg” Gregori (dal duo Lillo e Greg) ed il suo amico musicista cantante Luca Majnardi.



Il 16 novembre 2018 è uscito il loro ultimo lavoro “Rock-a-my- Head!”



Un appuntamento fisso per gli amanti della musica Rock 'n Roll della Capitale, per chi ha energia da vendere e vuole scatenarsi, cantare e ballare sotto il palco.