Per i nati prematuri dell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, Rosario Fiorello torna all’Auditorium della Conciliazione di Roma con uno spettacolo all’insegna della Solidarietà.

Stasera Fiorello per la Solidarietà

Sabato 7 ottobre, alle 21, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, lo spettacolo “Stasera Fiorello per la Solidarietà”, i cui proventi saranno interamente destinati al completamento dei lavori di potenziamento della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale romano, ed alle attività portate avanti in reparto dall’Associazione “La Cicogna Frettolosa”, onlus nata da genitori di ex-bimbi prematuri per offrire supporto a chi oggi vive la stessa esperienza, promuovendo incontri, donando apparecchiature, finanziando progetti assistenziali e di formazione.

Il progetto di solidarietà

Tra gli interventi strutturali previsti nel progetto di potenzialmento della TIN ospedaliera: il completamento del rinnovo di un’area di circa 500 mq con la realizzazione di nuovi impianti elettrici, impianti di gas medicale, stazioni di monitoraggio, respiratori, pensili testa-letto; l’ampliamento delle aree che accolgono le cullette per un totale di 16 posti per la TIN e 13 per la Patologia Neonatale; l’ideazione di nuovi ambienti di cura adeguati con percorsi di accesso agevolati, nonché spazi all’aperto per i genitori e i loro piccoli ricoverati.

La Terapia Intensiva Neonatale del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, prima nel Lazio accessibile ai genitori h24, assiste ogni anno circa 600 bambini, di cui 400 prematuri; creature estremamente fragili e bisognose di cure, assicurate dal lavoro instancabile di tutto il comparto medico e sanitario lungo un iter terapeutico multidisciplinare che non cessa con le dimissioni dei bimbi, ma prosegue negli anni, insieme agli stessi genitori, il cui ruolo è riconosciuto come fondamentale, secondo il modello del “family centered care”.

Con oltre 4.000 parti l’anno, l’area materno-infantile rappresenta il fiore all’occhiello dell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina. Per questo il Nosocomio più antico della Capitale si dedica in modo particolare al perseguimento delle migliori pratiche nell’assistenza di mamma e bambino. Una tradizione orientata alla “migliore cura” secondo il carisma che caratterizza l’Ospedale da 500 anni e lo vede impegnato ancora oggi ad investire in termini di qualità e di eccellenza.