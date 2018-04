Stasera a casa di Geppo al Teatro Brancaccio

Venerdì 27 Aprile, alle ore 21:00, per la prima volta in scena al Teatro Brancaccio “Stasera a casa di Geppo”, l’attesissimo spettacolo del barzellettiere romano che ha polverizzato i record di condivisioni e visual sui social italiani negli ultimi due anni.







Simone Metalli, in arte Geppo, è diventato in pochissimo tempo l’appuntamento clou della mattina per chiunque apra YouTube, Facebook o Whatsapp in cerca di risate e buonumore. Le sue irresistibile brevi clip comiche, distribuite online attraverso i canali del network Greater Fool, raggiungono milioni di follower e a Roma non hanno letteralmente rivali sull’indice di gradimento più autorevole del nostro secolo… i Like!







“Stasera a casa di Geppo”, con la regia di Gianluca Giugliarelli, esplode in uno show di 2 ore lo stile inimitabile reso celebre sul web da Geppo raccontando una divertentissima satira della romanità nelle sue molteplici sfaccettature. Quelle che hanno reso il romano un esemplare di essere umano unico nel mondo: indolente, a volte irriverente, ma sempre pronto alla battuta di spirito, con cui, da secoli, oltre a far ridere, dissacra le deformazioni della società e sgretola le sovrastrutture del potere. In fondo, come dice sempre Geppo, “in un mondo dove tutto si paga, l’unica cosa rimasta gratis è la risata”.







Capace di divertire il pubblico di tutte le età, Geppo è pronto a regalare ai suoi fan un evento inedito e unico, destinato a far parlare la Città Eterna in ogni suo mini-Stato, dall’Ardeatina ai Parioli.







Ad affiancare Geppo sul leggendario palcoscenico del Brancaccio ci sarà un quartetto di guest star d’eccezione. A partire dal brillante Ignazio Failla, coppia fissa di Geppo alla radio tutte le mattine sulle frequenze di Dimensione Suono Roma con “La Sveglia dei Gladiatori”, un morning show ormai entrato nelle abitudini di mezza Capitale. Lo stesso Gianluca Giugliarelli si sdoppierà da regista a spalla di Geppo, riproponendo alcuni dei personaggi più acclamati nelle sue partecipazioni a Zelig e alle prime edizioni di Made in Sud, come Il Divorziato. Non mancherà poi, come sempre nei live action del travolgente Geppo, Flavio Dattilo detto “Il Magnifico”, qui nei panni dell’amico d’infanzia. E dulcis in fundo, la musica, rappresentata da Giada Agasucci. Esplosa grazie ad Amici, la Agasucci si esibirà in una performance di ben 6 brani, con una canzone completamente inedita.







Il 27 siete tutti invitati a partecipare a uno degli eventi più originali nel calendario artistico 2018 della Città Eterna. Due ore di allegria e verve in una serata esclusiva, con il mattatore del sorriso su Facebook e YouTube ormai lanciatissimo nel conquistare le luci della ribalta teatrale italiana.