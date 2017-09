Si terrà nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2017 la decima edizione de “Stare Insieme…in Festa”, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Castellaccio presso la piazza del mercato di Castelverde. Ce ne sarà per tutti i gusti, dalla musica al ballo, dai concerti alle esibizioni cinofile, dai giochi di una volta alle osservazioni astronomiche alle esibizioni sportive.

La festa è arrivata alla sua decima edizione, un piccolo grande traguardo per l’Associazione Culturale Castellaccio che - con il solo lavoro gratuito di soci, familiari e amici, e con il contributo indispensabile di commercianti, artigiani e liberi professionisti, senza alcun tipo di aiuto economico da parte delle istituzioni pubbliche – propone ogni anno eventi sempre nuovi e diversi per grandi e piccoli, per regalare al quartiere occasioni di incontro e aggregazione, di svago ma anche di solidarietà.

IL PROGRAMMA. Venerdì 8 settembre spazio alle esibizioni degli atleti della Polisportiva Castelverde, realtà presente nel quartiere dal 1974 a cui andrà donato l’intero incasso della serata, come piccolo contributo dell’Associazione Castellaccio alla polisportiva che sta cercando di avere finalmente, dopo 43 anni di vita, una sede definitiva. Al calare del sole, poi, tutti con il naso all’insù per un viaggio nell’universo, un vero e proprio tour tra le costellazioni organizzato dall’associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”.

Alle ore 21 concerto dei gruppi emergenti della zona e poi, alle ore 22.30, per la prima volta a Castelverde, la musica del gruppo Greg and the Rockin’ Revenge capitanati da Greg del duo comico Lillo & Greg.

Sabato 9 settembre dalle ore 17 l’incotro “Training Dog: utilità e difesa” a cura del Centro Cinofilo Castelverde e a seguire musica dal vivo e ballo con Stefano Cash.

Ricca di appuntamenti è la giornata di domenica 10 settembre. Si inizia dalle 8 del mattino con la donazione del sangue a cura del gruppo donatori “Carla Sandri”, per proseguire alle ore 10 con l’ormai classica Biciclettata per le strade del quartiere per grandi e piccoli. Alle ore 15.30 tornano in piazza i giochi di una volta con “Legnogiocando”, e alle 16 la trascinante esibizione del gruppo folcloristico marchigiano “La Martinicchia”. A seguire il torneo di carte “Yu-Gi-Oh!” e per finire il concerto dell’Orchestra Giovanile di Castelfidardo.