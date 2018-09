Si terrà nei giorni 7, 8 e 9 settembre a Castelverde l'11° edizione della manifestazione “Stare insieme...in Festa”, organizzata dall'Associazione Culturale Castellaccio. Una festa per tutta la famiglia per regalare a tutti, grandi e piccoli, momenti di svago, sano divertimento e socializzazione. Un evento ormai consolidato, che coincide con i 10 anni di vita dell'Associazione, per salutare la fine dell’estate e delle vacanze prima di rituffarsi nel lavoro e nello studio.

La festa si terrà presso il parcheggio della Parrocchia in via Santa Maria di Loreto, e si snoderà per tre giornate ricche di eventi. Si parte venerdì sera 7 settembre con la musica dal vivo dei “The Redvibes”, per proseguire sabato 8 alle ore 17 con lo spettacolo di burattini e animazione per bambini con Damiano Angelucci. A seguire la rassegna degli atleti della Polisportiva Castelverde, prima di fare largo all'esibizione dei bambini della scuola di ballo “Omero e Carmela”. Per finire ballo e musica dal vivo con “Alieni Dance”.

Domenica 9 settembre dalle ore 8 alle 11 ci sarà la possibilità di donare il sangue presso l'Aula Civica di via Pedicciano alle spalle della piazza del mercato grazie al gruppo donatori “Carla Sandri” dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Roma. Tutti in sella poi alle ore 10 con la Biciclettata per le vie del quartiere. Nel pomeriggio dimostrazione del Centro Cinofilo Castelverde dal titolo “Training e Dog: utilità e difesa”.

Alle ore 17 spazio al musical per bambini “Sing” del MVM Group, mentre alle 20.30 salirà sul palco la band locale “Twenty Past Nine” (Davide La Monica chitarra acustica e voce, Simone Lommi basso e synth, Emanuele Mazzola batteria e percussioni, Alberto Sammartino rythm guitar, Alessandro Vendetti lead guitar, Gabriele Ceccacci sax e tastiere) che rileggerà in chiave rock alcuni dei più noti brani italiani e internazionali.

E per concludere, gran finale alle ore 21.30 con “Max Paiella & The Rabbits”, la band nata dalla creatività del famoso imitatore, cantante, cabarettista, attore, comico, musicista (e chi più ne ha più ne metta) Max Paiella e dal compositore e pianista Attilio Di Giovanni. La band della famosa trasmissione del programma di Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio” (con Dose e Presta), è stata anche ospite quest'estate del Summer Jamboree di Senigallia e col suo repertorio di esilaranti gag e “ruggenti” note ci promette una serata indimenticabile da ridere e ballare a ritmo di Swing e Rock’n’Roll…davvero da non perdere!

Tutte le sere sarà attivo lo stando gastronomico.

Vi aspettiamo!

