Star Words: parodia della saga allo Stadio di Domiziano

La compagnia teatrale “Un teatro da Favola” che ha rivoluzionato il teatro per famiglie, battendo tutti i record d’incasso, presenta: “STAR WORDS”, parodia della famosa saga di “STAR WARS”, show comico dedicato a tutta la famiglia dai 3 ai 99 anni ricco di emozioni e di risate.

In una Galassia lontana lontana, l’astronave della principessa Leila, viene speronata da Darth Water, il buffo e goffo comandante della Morte nera. Per salvare i piani che consentirebbero ai ribelli di sconfiggere l’astronave piu’ grande della galassia, Leila invia il suo piccolo robottino in un’altra galassia alla ricerca di Luke, il cavaliere Jedi. Il robottino arriva in un’altra galassia…a TOR BELLA MONACA.

Al termine dello show foto con tutti i personaggi.