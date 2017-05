Star Wars Day al Luneur Park

Per tradizione, ogni 4 maggio in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day, la giornata dedicata a tutti i fans della saga stellare più amata di tutti i tempi: la ricorrenza si deve alla singolare assonanza della data in inglese, ossia “May the fourth” (quattro maggio), con il celebre motto Jedi “May the force be with you” (Che la forza sia con te).

Quest’anno la ricorrenza, però, è doppia poiché coincide con il 40esimo anniversario dall’uscita di “Guerre stellari”, il film che nel 1977 diede inizio alla leggenda, conquistando il cuore di milioni di fans e ben 7 Oscar.

Per festeggiare un avvenimento tanto importante, Roma si prepara a ospitare, dal 4 al 7 maggio, presso il Luneur Park, un evento unico! In contemporanea, a Milano, presso WOW Spazio Fumetto (Viale Campania 12), domenica 7 maggio si terrà l’edizione milanese dell’evento con una giornata da non perdere.

La Rebel Legion Italian Base, la 501st Legion Italica Garrison, The Galactic Academy Varykino Campus Italia e Saber Guild Roma - i gruppi di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm e presenti in tutto il mondo – in collaborazione con la Jedi Generation e con il coordinamento dell’Associazione Culturale Galaxy – festeggeranno tutti insieme i 40 anni della saga di Star Wars in un grande evento benefico in cui vivere una vera e propria Star Wars Experience scegliendo come location romana il Luneur Park, il Giardino delle Meraviglie di Roma.

In compagnia dei propri eroi preferiti, da Darth Vader a Kylo Ren, da Han Solo alla principessa Leia, dai mitici Stormtrooper agli ufficiali imperiali, dai piloti ribelli ai possenti Jedi, i gruppi ufficiali di Star Wars hanno coinvolto tante associazioni e onlus per regalare un momento di festa anche, e soprattutto, ai bambini meno fortunati.

Tra le altre l’Associazione Andrea Tudisco che si occupa di offrire gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie, permettendo così al bambino di “vivere e combattere” la malattia e il disagio attraverso l’accoglienza e l’amore della famiglia e di una comunità; la Fondazione italiana per l'Autismo che con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo17 attiva fino all'8 maggio, si occupa di sostenere progetti rivolti alla ricerca, alla formazione degli operatori della scuola e al sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie (per contribuire con 2 euro basta un sms al 45541 o con 5-10 euro da telefono fisso); La Cesar Onlus, fondata dall’ex calciatore di Lazio e Inter, César Aparecido Rodrigues, nasce per divulgare i sani valori dello Sport come base per la crescita del bambino e la sua educazione sociale difendendo, attraverso una attività e iniziative, i diritti dell’infanzia da ogni punto di vista; l’Associazione Salvamamme che opera da oltre venti anni intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.

Dal Sentiero della Forza, vero e proprio gioco Larp per bambini, in cui i piccoli visitatori dovranno affrontare un Sith che tiene nelle sue grinfie una Padawan privata dei suoi poter, all'accademia per le lightsaber, fino alla visita di alcuni prop davvero imponenti, nel Giardino delle Meraviglie di Roma, nel Luneur Park, saranno allestite alcune scenografie, riproduzioni fedeli di quelle viste nella saga cinematografica creata da George Lucas, tra le quali il famoso X-Wing, pilotato da Luke Skywalker e una Speederbike, che faranno da cornice a tutta una serie di attività a tema in cui si potrà imparare a maneggiare una spada laser in compagnia di veri maestri Jedi, immedesimarsi nella battaglia provando a sparare ai soldati imperiali con i Nerf, in collaborazione con Hasbro, o mettersi alla ricerca di piccoli tesori come veri Contrabbandieri Stellari!

Nel corso delle quattro giornate. i membri dei gruppi ufficiali, con i loro magnifici costumi riproducenti in ogni dettaglio quelli usati sul set dei vari film, terranno parate nei viali del Luneur Park in compagnia dei giovanissimi cadetti della Galactic Academy, il gruppo ufficiale di appassionati riservato esclusivamente ai minori di 18 anni.

Nel corso del pomeriggio del 7 maggio si effettuerà anche un collegamento in diretta skype con “WOW Spazio Fumetto” di Milano dove si svolge l’evento gemello sempre organizzato dalle Legioni: per qualche minuto Milano e Roma saranno proiettate in una galassia lontana lontana!

Tutto questo e molto altro al Luneur Park, il primo parco per i bambini da 0 a 12 anni, dal 4 al 7 Maggio 2017, con il motto "May the 4th be with You" Rebel Legion Italian Base, la 501st Legion Italica Garrison, The Galactic Academy Varykino Campus Italia e la Saber Guild Roma vi aspettano in una galassia lontana lontana, per un weekend molto vicino!

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo!

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars.

La Galactic Academy Varykino è un club mondiale gratuito di costuming Star Wars riservato esclusivamente a bambini e ragazzi. Il gruppo nasce nel 2009 da Albin Johnson, creatore anche della 501st Garrison e della Rebel Legion, per permettere alle nuove generazioni di fan di Star Wars di mostrare passione ed entusiasmo e partecipare attivamente agli eventi ufficiali in costume. Chiunque abbia meno di 18 anni ed ama vestirsi come un personaggio imperiale o ribelle di Star Wars è il benvenuto tra i cadetti. Un club dove i giovani membri possono divertirsi ed essere con orgoglio in una grande comunità mondiale di appassionati, con eventi a tema, gallerie online di immagini, tanti costumi e giochi.

La Saber Guild è un organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di eventi di beneficienza e volontariato. Tramite spettacoli coreografici di spada laser ed i suoi costumi, mira ad aiutare il prossimo e a diffondere la passione per l’immenso universo di Star Wars. Saber Guild è una delle quattro organizzazioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla Lucas, insieme a Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma è la prima divisione aperta in italia. Determinati a portare il sorriso sui volti di grandi e piccoli, trasformando la passione in un faro che porti speranza, la Saber Guild è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per sviluppare progetti culturali e di beneficenza.