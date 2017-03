Stanze di Sant'Ignazio, corridoio Andrea Pozzo, Oratorio del Caravita

Inizio visita: 16.00, la visita comprende l'entrata alle stanze di Sant'Ignazio con il celebre corridoio di Andrea Pozzo e nell'Oratorio del Caravita (San Francesco Saverio). Lunghezza percorso: 500 metri. Termine visita: 17.30. Appuntamento: ore 16.00 in Piazza del Gesù, 00186, Roma. La visita si svolgerà anche in caso di maltempo. ​ Costo visita: 12 euro tutto incluso (contributo associazione, visita guidata e ticket d'accesso all'Oratorio). Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati. Tutti conoscono gli effetti speciali creati da Andrea Pozzo nel dipingere la finta cupola della chiesa di Sant'Ignazio. Ma ben pochi sanno che il frate pittore, prima di dedicarsi a questa cupola, realizzò un'opera ancor più stupefacente: gli affreschi del corridoio che introduce alle quattro stanzette della Casa professa dei gesuiti, a fianco della chiesa del Gesù, dove Ignazio di Loyola visse negli ultimi anni e dove morì nel 1556. Le camere di sant'Ignazio sono precedute da un corridoio con decorazione prospettica di Andrea Pozzo e affreschi del Borgognone. La genialità creativa di Pozzo consiste proprio nell'essere riuscito a trasformare un semplice luogo di passaggio in un vero e proprio pellegrinaggio ignaziano. Si cammina lungo i tredici metri e mezzo della lunghezza e a ogni passo tutto l'affresco si muove intorno a noi: le travi dipinte sulla volta si incurvano lateralmente, le mensole che le sorreggono sembrano sul punto di cadere, gli architravi paiono flettersi fino a diventare fluidi, le figure che raccontano i miracoli del santo si deformano fino ad assumere sembianze mostruose, le colonne dell'arco trionfale sembrano insistere su un pavimento che diventa sempre più scosceso man mano che si avanza. ​ L'Oratorio del Caravita, prende il nome proprio del padre gesuita che volle costruire; i lavori, finanziati da fedeli e da nobili famiglie della zona, furono a realizzare uno spazio di preghiera e condivisione per la comunità. L'oratorio, popolarmente chiamato della Santissima Comunione Generale, venne dedicato a Santa Maria della Pietà e a San Francesco Saverio. Alla morte del padre Gravita nel 1658, l'oratorio prese il nome di "Caravita". L'interno, restaurato nell'800, presenta la navata preceduta da un atrio la cui volta è affrescata con "Storie della Vita di San Francesco Saverio", opera di Lazzaro Baldi (1624-1703) L'oratorio ospita anche due piccoli ma significativi ambienti: il "Sacello di S.Francesco Saverio" dove si trova un busto-reliquario in argento del santo risalente al XVII secolo ed il "Ristretto degli Angeli", un luogo di riunione degli allievi del Collegio Romano con settecenteschi ornati in stucco di Giovan Battista Maini. L'antico legame con il Collegio Romano è tuttora costituito dall'arco situato in via del Collegio Romano, conosciuto anche come "arco dei Gesuiti", un corridoio coperto realizzato nel 1716 per collegare appunto l'Oratorio del Caravita al palazzo del Collegio Romano.