Stanza a tre al Teatro Furio Camillo. In una stanza di un ospedale si trovano tre donne: Beatrice, una 18enne arrabbiata con il mondo degli adulti fatto di indifferenza ai suoi bisogni di affetto e accudimento, Antonella, 30enne, in attesa che il marito la venga a riprendere per ricominciare la sua vita familiare e sperare di rimanere incinta dopo aver perso il primo figlio, ed infine Carla, 50 anni, una donna cinica e volgare che odia il suo corpo e gli uomini perché non è mai riuscita ad essere amata per quello che è, ma solo desiderata come oggetto sessuale.

La storia si svolge in presa diretta: un’ora in attesa di essere chiamate per il pranzo e durante la quale il dramma personale che ognuna di loro nasconde emergerà impietosamente tra alleanze e scontri feroci. Un’ora claustrofobica in cui ognuna svelerà la propria storia. Un’ora che forse potrebbe cambiar loro la vita.

scritto e diretto da Giancarlo Moretti

con: Giovanna Cappuccio, Ornella Lorenzano, Katia Nani

Scene e costumi: Paola Salomon

musiche: DJ Kenzu