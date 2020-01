Stand-up Comedy con Stefano Rapone a Bracciano

BRACCIANO - La stand-up comedy approda sul territorio del Lago di Bracciano per la prima volta con Stefano Rapone, esponente di spicco di questo nuovo genere comico che sta spopolando a Roma negli ultimi due anni e negli Stati Uniti nell'ultimo ventennio con protagonisti quali: Bob Hope, Hope, Woody Allen, Bill Cosby, Richard Pryor, Robin Williams, solo per citarne alcuni.



L'Università Popolare del Lago di Bracciano è fiera di ospitare, il Primo Febbraio alle 21:00, Stefano Rapone nella sede di Bracciano, in Via delle Cantine 19.



Stefano Rapone, già noto nei teatri romani e in TV in programmi quali "Mai Dire TalK", "Battute" e altri è inoltre autore televisivo; la sua comicità è quasi surreale, è ironico e spesso dissacrante, ma sempre garbato e divertente. Una prima assoluta da non perdere e uno di quei casi in cui poter dire "io c'ero!".



Info e Prenotazioni al 3318159933 - unipopbracciano@gmail.com



BIGLIETTO UNICO 15€