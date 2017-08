Stand Up Comedy all'Ombra del Colosseo

Nella nuova location del Parco del Colle Oppio torna all’Ombra del Colosseo, tante conferme e nuovi volti per le serate della rassegna romana dedicata alla comicità.

Lunedì 21 agosto serata Stand Up Comedy con i protagonisti del programma cult di Comedy Central “Stand Up Comedy”. Pietro Sparacino presenta i nuovi volti della comicità astaµfoni che sbarcano a Roma per una serata di ilarità graffiante, di satira senza peli sulla lingua, di poesia e turpiloqui. Per i lettori di RomaToday biglietti scontati.

Gli stand up comedian protagonisti della serata, Martina Catuzzi, Daniele Gattano ed Emanuele Pantano, si alterneranno sul palco portando in scena idee controverse, stralci di vissuto e punti di vista. Una serata in cui non si chiede al pubblico di scordarsi i problemi: al contrario, si ricorderà di averne molti, ma di non essere solo.