'Stand-up comedy', domenica di cabaret dar Ciriola al Pigneto

Domenica 24 Febbraio alle ore 20.00 dar Ciriola (via Pausania, 2 - Pigneto) una serata di stand up comedy ideata da Danilo da Fiumicino in collaborazione con Le Civico, all'insegna della comicità e dell'ironia.

Per dirla facile il "cabaret", quello che si fa "in piedi" con l'artista in primo piano e, per l'occasione, davanti alla cucina di #NonnaFranca su un bel tappeto casalingo! I temi affrontati? Dal politico al sociale, passando per la satira! Insomma, ce ne sarà per tutti! Gli ospiti della serata sono reduci dal programma televisivo #BComeSabato: Carmine del Grosso e Martina Catuzzi.

Carmine del Grosso: comico, autore e speaker radiofonico. Tra le tantissime cose tra cinema, tv e teatro ricordiamo 'Stand Up' – Comedy Central Canale 124 di Sky. Nel 2018 è nel cast fisso di B come sabato (Rai2).



Martina Catuzzi: attrice teatrale e ideatrice di spettacoli. Tre stagioni di 'Stand Up Comedy su Comedy' Central. Nel 2018 è nel cast fisso di B come sabato (Rai2). GLITTER è il suo primo one woman show: un viaggio sui pattini nei sogni di gloria di Martina Catuzzi



Si prevedono risate, ilarità e tanto cinismo e, per rendere ancora più gustoso il tutto, tra una battuta e una risata non mancheranno le ciriole farcite con prodotti della tradizione romana preparate da #NonnaFranca.





Dar Ciriola

Via Pausania, 2 [Pigneto-Roma]

Ingresso libero

Info e prenotazioni --> 06 2170 2636