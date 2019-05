Stadio a Valmontone Outlet Summer Festival

Sabato 20 luglio gli Stadio arrivano a Valmontone Outlet con il loro "Stadio Mobile Live 4.0 Tour 2019".

Gli Stadio sono una band formata nel 1977 da Gaetano Curreri, Giovanni Pezzoli, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori. I loro inizi sono legati a Lucio Dalla che li sceglie per aprire i propri concerti. Le prime canzoni della band arrivano però nel 1981. Nel 1983 esce Acqua e Sapone, 45 giri che cambia la loro carriera.

Nel corso degli anni alcuni componenti lasciano la band e vengono sostituiti, con lo zoccolo duro costituito da Curreri e Pezzoli che resiste. Nel 1991 esce il singolo "Generazione di Fenomeni" che diventa una hit in pochissimo tempo. Nel 1992 è tempo di “𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜” e la band collabora con alcuni artisti come Francesco Guccini, Roberto Vecchioni e Jovanotti per la stesura di nuovi brani. Nel 1998 dopo aver già partecipato 2 volte gli Stadio tornano di nuovo a Sanremo con "Lo Zaino", classificandosi al quinto posto.

Nel 2002 è tempo invece dell'album Occhi negli occhi dove sono racchiuse canzoni di successo come "Sorprendimi" e "Il Segreto". Nel 2005 esce L’amore volubile, seguito nel 2007 da Parole nel vento. Nello stesso anno tornano sul palco dell’Ariston con "Guardami" che si classifica al tredicesimo posto. Nel 2009 esce il nuovo album Diluvio Universale che contiene l’omonimo brano, “Gioia e dolore” e “Resta come sei“. Nel 2011 è tempo di Diamanti e caramelle, il nuovo album che contiene “Gaetano e Giacinto”, canzone dedicata a due grandi campioni come Gaetano Scirea e Giacinto Facchetti, oltre a “La Promessa” e “Poi ti lascerò dormire“. Dopo qualche anno di pausa tornano nel 2016 a Sanremo con il brano “Un giorno mi dirai", e questa volta ottengono la vittoria finale, un giusto riconoscimento che ha cambiato la storia della musica italiana negli ultimi quarant’anni.

Oggi la band è composta da: Gaetano Curreri, Giovanni Pezzoli, Andrea Fornili e Roberto Drovandi, ed è attualmente impegnata nel tour Stadio Mobile Live 4.0 con cui si esibiranno anche sul palco del Valmontone Outlet sabato 20 luglio alle ore 21.

Biglietti in vendita:

On-line su ticketone.it da sabato 18 maggio alle ore 11

Info Point del Village e nei punti vendita fisici Ticketone a partire da martedì 21 maggio alle ore 11

Posto unico in piedi: 10€ + diritti di prevendita