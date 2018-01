Lo Stadio di Domiziano sotto Piazza Navona

L’Imperatore Domiziano ha lasciato importanti tracce del suo impegno per abbellire la città con monumenti e impianti destinati agli spettacoli. Completò la costruzione del Colosseo e delle Terme Imperiali, avviò la ricostruzione del Circo Massimo, dopo un incendio, costruì lo Stadio omonimo i cui resti si trovano oggi in piazza Navona. L’importanza dello Stadio sta nel desiderio dell’imperatore di sensibilizzare e coinvolgere i romani a praticare di più l’atletica, sport per eccellenza, e gli sport non violenti.

Nella storia di Roma antica quello di Domiziano è il primo e unico esempio di Stadio in muratura, costruito nel Campo Marzio tra l’85-86 d.C. Lo stadio era principalmente destinato alle gare di atletica, in particolare la corsa, da cui il nome; la pista in cui si svolgevano le competizioni era infatti lunga uno stadio, unità di misura corrispondente a 600 piedi. L’edificio poteva contenere circa 30.000 spettatori. I giochi erano denominati agones e il nome della piazza da agone divenne navone e quindi Navona.

Al termine della visita dei sotterranei si ammirerà la splendida Piazza Navona ed entreremo nella Chiesa di S. Agnese in Agone, ultima sosta sotto la Statua del Pasquino, antico elemento decorativo dello Stadio.



Appuntamento: ore 13.45 in Via di Tor Sanguigna 3, presso ingresso Area Archeologica

Cercare Cartellina Viola Logo Roma Caput Tour, 10 minuti di attesa per la registrazione, richiesta puntualità!

21/01 prevista Domenica Ecologica: Le auto circolano 12.30/16.30



Durata delle visita: 2 ore circa (Visita dei sotterranei Stadio, della Piazza, Visita della Chiesa di Sant'Agnese in Agone e sosta davanti al Pasquino). CONFERMATA ANCHE CON PIOGGIA.



Biglietto d'ingresso nei sotterranei:

Biglietto Intero € 8,00

Biglietto Ridotto € 6,00 (Ragazzi 12-18 anni, over 65 anni, Visitatori in gruppi di oltre 15 persone)

Biglietto € 0,00 bambini 0-12 anni



Costo Visita Guidata: € 10.00 (Adulti) € 5.00 (Bambini fino a 13 anni) € 2.00 auricolari (se il gruppo supera le 30 persone)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

(esempio: Visita al Colosseo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it)



www.romacaputour.it

info@romacaputour.it

Profilo Twitter Roma Caput Tour

Profilo Instagram romacaputour