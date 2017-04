Lo Stadio di Domiziano e i sotterranei di Piazza Navona

Lo stadio di Domiziano, costruito dall'imperatore omonimo, è il primo esempio di stadio in muratura di Roma e l'unico conosciuto fino ad oggi. Inaugurato nell'86 d.C., nello stadio vi si svolgevano le competizioni atletiche sul modello dei giochi greci, tanto amati dall'imperatore Domiziano. Lo stesso nome di stadio deriva dalla lunghezza della pista su cui si svolgevano le gare di corsa corrispondente ad uno stadio, antica unità di misura di lunghezza presso i Greci.L'itinerario inizierà nelle adiacenze di Piazza Navona che ricalca l'originale forma dello Stadio. Scenderemo quindi nell'area archeologica sottostante la piazza per visitare i resti delle imponenti strutture murarie dell'emiciclo dello stadio e capire insieme al nostro archeologo come si svolgevano gli agoni atletici nell'antichità. Continueremo la nostra visita entrando in esclusiva nei sotterranei della nuova area archeologica sotto la sede dell' École française, recentemente restaurata. INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 15.45, in Piazza Navona, 45. Quota di partecipazione: visita guidata 8€ (Soci) - 10€ (non Soci)+ 8€ biglietto di ingresso ai due siti . Durata : 2h. Limite di partecipanti 10 persone. Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento dei 10 partecipanti. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!