“Stabat Mater” di Giovan Battista Pergolesi con la Roma Youth String Orchestra

La Roma Youth String Orchestra torna a suonare nella Basilica di S.Andrea delle Fratte, ad un passo da piazza di Spagna, dopo avervi tenuto con successo un applauditissimo concerto nel 2018. In programma l’esecuzione integrale dello “Stabat Mater” di Pergolesi, già accolta con entusiasmo a Massa Martana, in Umbria, e alla Chiesa di S. Maria della Vittoria a Roma. La scelta della data per suonare questo capolavoro della musica barocca non è casuale: il 15 settembre, dedicato alla Mater Dolorosa, è tra le più appropriate per eseguire la meditazione di Jacopone da Todi musicata nel 1735 da Pergolesi sul dolore di Maria ai piedi della croce.

I giovani musicisti sono diretti dal Maestro Alberto Vitolo, direttore e concertatore di quest’orchestra giovanile da camera d’archi attiva ormai da più di tre anni a Roma e nel resto d’Italia: solo nel 2019 i concerti della Roma Youth String Orchestra si sono susseguiti con cadenza mensile in diversi luoghi prestigiosi di Roma come la biblioteca Tullio De Mauro e la Chiesa di S.Saba all’Aventino, oltre alla già menzionata S.Maria della Vittoria, sede della celebre “Estasi di Santa Teresa” del Bernini; mentre a Napoli sono stati protagonisti del concerto di chiusura del Maggio dei Monumenti alla Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di S.Domenico Maggiore.

Lo “Stabat Mater” in programma a S.Andrea delle Fratte vedrà la Roma Youth String Orchestra accompagnare il soprano Roberta De Nicola ed il contralto Tiziana Pizzi, esperte artiste del coro dell’Accademia di Santa Cecilia, che con il loro talento e la loro esperienza supportano con generosità il talento dei giovani orchestrali.

Per informazioni: tel. 329-4412762 www.iolm.it, info@iolm.it

https://www.facebook.com/RomaYouthStringOrchestra/



Domenica 15 settembre, ore 20:00: Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, Via di Sant’Andrea delle Fratte 1

Ingresso libero