St. Patrick Stout Party. Per la festa di St. Patrick il Ritual PAB ha preparato uno STOUT PARTY indimenticabile. Sia alle spine che in bottiglia disponibili Stout ed Imperial Stout dei migliori birrifici esteri non che l'intramontabile Black Belt, una Oatmeal Stout dai sentori di Caffè e Cacao.

"A disposizione durante tutta la giornata ci saranno dei Pacchetti Birra molto interessanti" - dicono da via Crescenzio.