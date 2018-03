St. Patrick's Day al Kill Joy

Grande festa al Kill Joy in occasione del St. Patrick's Day. Tanta birra, ottimo cibo e un grande show per trascorrere in allegria questa serata, come da migliore tradizione Irlandese. Sul palco la musica di due grandi band della storia del rock, Depeche Mode e U2, omaggiate da due Tributi che apprezzerete sicuramente: gli EXCITER'S (DEPECHE MODE Tribute) e UTOUR (U2 Tribute).

Solo per la serata di sabato 17 marzo: stufato di manzo alla GUINNESS con Manzo di Chianina, patate, carote, cipolla, spezie e tanta Guinness a 16€. Con ogni piatto in regalo un gadget esclusivo targato GUINNESS!!

Disponibilità limitata, info e prenotazioni: info@killjoy.it) o 348.5535771