Ss. Quattro Coronati: basilica, oratorio e chiostro

Il complesso monumentale dei Ss. Quattro Coronati, sito sul colle Celio tra la basilica di S. Giovanni in Laterano e la valle del Colosseo, è sicuramente il più affascinante ed integro monumento dell’antica Roma medievale giunto a noi oggi. La primitiva chiesa, fondata nel IV secolo su un'antica domus, venne più volte restaurata nel corso del medioevo, in particolare dopo il grande incendio del 1084 causato dall’esercito normanno di Roberto il Guiscardo. La chiesa fu ricostruita e consacrata il 20 gennaio del 1116 da papa Pasquale II.

Vedremo oltre la chiesa, con lo splendido pavimento cosmatesco, la cappella di Santa Barbara, il suggestivo chiostro duecentesco con la ricca raccolta di iscrizioni, rilievi e sarcofagi romani, il doppio cortile, le murature esterne fortificate con la grande torre d’ingresso. Avremo inoltre la possibilità di accedere all’oratorio di San Silvestro, sito nel monastero delle monache agostiniane, per ammirare il meraviglioso ciclo di affreschi, realizzato nel 1247 da maestri bizantini, con episodi inerenti alla vita di papa Silvestro e dell'imperatore Costantino, vero e proprio documento di propaganda della Chiesa per dimostrare la propria superiorità sul potere imperiale.



