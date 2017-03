Spunti di Periferia, conversazione con Irene Alison

"La fotografia è una cosa semplice. A condizione di avere qualcosa da dire." - Mario Giacomelli Nell'era degli smartphone, scattare e condividere una fotografia è ormai un gesto comune se non automatico. Capita a tutti di fare una bella foto e pensare "Forse potrei iscrivermi ad un corso di fotografia!". Ed é sempre una bellissima idea... ma sappiamo cosa vogliamo comunicare? Che tipo di foto ci piace fare? Quale storia raccontare? Per una volta proviamo a fare un passo indietro (o forse un passo avanti) e prima di capire cos'è un diaframma impariamo come si crea un racconto fatto di immagini, le nostre, magari scattate nel nostro quartiere usando semplicemente il nostro smartphone. (S)PUNTI DI PERIFERIA è una serie di incontri a cadenza mensile con cinque diversi ospiti; una sorta di conversazioni fotografiche sull'importanza delle immagini e del loro contenuto, sull'uso del linguaggio fotografico moderno e sulle sue possibilità espressive. Ospite del secondo appuntamento sarà Irene Alison, giornalista, insegnante e photo-consultant con cui approfondiremo il mondo della mobile photography e rifletteremo sull'uso progettuale e autoriale di questo strumento analizzandone limiti e potenzialità. "Abbiamo bisogno di ri-puntare a una certa profondità, abbiamo bisogno di ri-puntare a un'indagine del mezzo. Una progettualità seria, anche praticata e condivisa online, tende ad allontanarsi dalla semplice idea di consumo quotidiano, arricchendo l'esperienza della fotografia." Jorge M. Colberg Gli incontri si terranno presso il: Circolo Artenoize Centocelle - viale della Primavera, 4 max. 15 partecipanti ad incontro ingresso con tessera ARCI Info e prenotazione obbligatoria: spuntidiperiferia1@gmail.com Calendario incontri: 10 marzo - Fabio Moscatelli Come realizzare un progetto a 'km 0' la periferia e la costruzione di un progetto sotto casa. 4 aprile - Irene Alison Appunti sulla Smart Photography. Lo smartphone come strumento di ripresa 5 maggio - Stefano Mirabella Approccio alla fotografia di strada. Interpretazione del quotidiano e linea narrativa di uno Street Photographer. 19 maggio - Tommaso Sardelli Il rapporto testo-immagine. Dalla sinossi alla didascalia fino all'hashtag. Può un testo veicolare la lettura di una immagine? 9 giugno - Alberta Aureli Oltre la condivisione: le possibilità creative e di autoproduzione di un progetto fotografico web. 'Bring to light'.