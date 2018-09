Sprovvisti di documenti di riconoscimento al Teatro Petrolini

Scritto e diretto da Lara Panizzi e Francesca Gambini

Supervisione drammaturgica e consulenza Francesca Satta Flores

Progetto grafico e ispirazioni Davide Cecilia

Disegno luci Paolo Ferro

Costumi e scenografia Lara Panizzi, Davide Cecilia, Francesca Gambini

Con Davide Aspesi, Francesca Gambini, Pino Grossi, Carlotta Velda Mei, Gonzalo Otero, Lara Panizzi



ROMA COMIC OFF 2018

Teatro Petrolini ( sala Fabrizi )

Via Rubattino, 5 -Testaccio-

Martedì 18 e Mercoledì 19 settembre ore 21.00

Biglietto 10 euro più 2 euro di tessera

Info e prenotazioni 065757488 - terzasceltaobbligata@gmail.com



Sinossi

E se all'improvviso ti svegliassi e non ricordassi più chi sei?

Cosa accadrebbe nella tua vita se i debiti che hai diventassero così tanti da non farti più dormire la notte?

E se tutto intorno a te diventasse grottesco e confuso?

Saresti disposto a giocarti il tutto per tutto o rinunceresti alla partita più grande?

Nella vita ci sono momenti in cui tutto può risolversi o precipitare.

Sei persone, una borsa, 24 ore.

Rocamboleschi scambi, schiaccianti verità, equivoci, ricordi, chiarimenti, sei vite che si mischiano per un giorno.

Come nella migliore delle tradizioni italiane loro soffrono e noi li guardiamo ridendo.

Isadora, la cleptomane recidiva

Lisa, la donna votata al salutismo estremo

Benedetto, l'uomo succube delle donne

Laura, la follia

Cesare, beh … lui cammina e questo basta.

Confusi, incompresi, perversi, poveri, saccenti, irriverenti, illusi, sorpresi, cinici e tutti sprovvisti di documenti di riconoscimento, almeno una volta nella vita.