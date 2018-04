Spring Break: 10 ore di festa all'Ex Dogana

Spring Break Roma: 10 hours of happiness all'Ex Dogana. Immaginate un'enorme festa open air, la prima dell'anno, con un muro di amplificatori creato ad hoc per suonare il meglio dei suoni tropicali, dub ed elettronici. Il tutto in uno scalo ferroviario del 1925, riconvertito a club all'aperto sui binari, sotto il primo sole.

Line-up:

Tropic Disco Sound System

Hugo Sanchez

+ more to be announced

Food:

Bill Johnson's BBQ | Ex Dogana (info)