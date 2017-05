Spring Attitude: preview all'Ex Dogana

Sabato 20 maggio all'Ex Dogana di San Lorenzo grande preview dello Spring Attitude Festival, rassegna internazionale di musica elettronica e cultura contemporanea, dedicata alle nuove sonorità e alla ricerca sperimentale delle ultime tendenze generazionali.

Per la preview dell'Ex Dogana, nell'area interna "Deposito Centrale" si spazierà tra la disco, il funk e la Chicago house di Motor City Drum Ensemble fino alle costruzioni visive di Nonotak studio, duo formato dall’architetto Takami Nakamoto e l’illustratrice Noemi Schipfer, che si esibiranno nella performance “Shiro”. A seguire i dj set di Abstraxion e Chrissy, il live elettro-pop di Yombe, iLinx ed i padroni di casa S/A Soundsystem. (Ingresso: € 15)

Ad aprire la serata presso il "Condominio San Lorenzo", area interna accessibile gratuitamente da Via dello Scalo San Lorenzo 4 che avrà inizio con l'happy hour alle 18,30 e una maratona di cose da fare, da mangiare, da bere, da vedere come il live di Luca Hang Bertelli e i DJSET di Nicola Casalino, Eros e Fabris (Freak & C), Il Fettina, A-Tweed.