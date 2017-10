S.P.Q.R. Le origini - Quando Roma ancora non c'era al Teatro Le Maschere

Il primo di quattro nuovi spettacoli per raccontare ai giovani spettatori la storia di Roma, dalle sue origini alla caduta dell'Impero, in anteprima domenica 8 ottobre alle 17.00 al Teatro Le Maschere di Roma, per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni e per tutte le famiglie.



Quattro spettacoli, quattro autori, quattro registi per raccontare ai giovani spettatori la storia di Roma, dalle sue origini alla caduta dell'Impero. Quattro modi diversi di affrontare un argomento che ci riguarda da molto vicino! Conoscere il nostro passato per riflettere sul nostro presente, per sorridere su pregi e difetti della nostra città e dei suoi abitanti.

Per presentare a tutti in anteprima le nostre nuove produzioni della stagione 2017/2018: la storia di Roma in quattro puntate.



S.P.Q.R. | Le origini - Quando Roma ancora non c'era

Quello che ci hanno raccontato sulle origini di Roma appartiene più al mito che alla storia. Più alla leggenda che alla realtà. Più alla fantasia che alla verità. Ma che cos'era veramente Roma all'inizio della sua storia? S.P.Q.R. – Le Origini prova a dare la sua risposta, con una narrazione teatrale ricca di canzoni, divertenti ricostruzioni e avvincenti situazioni che vedranno protagonista il mitico fondatore della città eterna: Romolo, il primo Re di Roma.

Tutta la verità sull’ascesa di un giovane pastore scapestrato, che pensava più a divertirsi con gli amici che a badare alle sue pecore, almeno fino a quel fatidico 21 aprile 753!



BIGLIETTO AL BOTTEGHINO € 10,00

BIGLIETTO SCONTATO ONLINE (da acquistare entro le 14.00 del giorno dello spettacolo) € 8,00

Non è accettata la prenotazione telefonica.

Per info, biglietti e programma: www.teatrolemaschere.it