SPQR 5tet - L'avant-jazz della Capitale @ 28divino jazz

SABATO 14 GENNAIO ore 22.30 SPQR Marco Colonna : sax baritono Eugenio Colombo : sax alto Pasquale Innarella : sax tenore Ettore Fioravanti : batteria Fabio Sartori : organo Interrogarsi sul repertorio del jazz impone di venire a patti con la propria formazione, con le cause di una passione musicale che attraversa l'oceano e che dalle piantagioni di cotone del sud degli stati uniti arriva fino al mediterraneo. Musica che da intrattenimento delle sale di piacere di new orleans diventa strumento di identità della minoranza nera degli stati uniti, e si allarga diventando la colonna sonora delle contestazioni, e della rivendicazione di un'intera generazione. Incarnando l'arte come rappresentazione di una condizione, di un anelito, di una forza che abbraccia tutto il globo. A quella stagione il repertorio di questo gruppo guarda, elegendo il compositore Cal Massey come figura cardine di questo punto di osservazione. Ma anche Ornette Coleman, Monk e dei componenti del quintetto. Non un omaggio, ma una interpretazione di alcune pagine fondamentali dello sviluppo storico del jazz, eseguito da un gruppo che mette insieme generazioni differenti di contestatori musicali, traditori di varie tradizioni e sperimentatori. Il suono è il classico "take no prisoners" estatico, furibondo, poetico. Evocando quel fuoco che infiammava gli animi della generazione della new thing. Il quintetto nasce nel 2016 per la giornata internazionale del Jazz (Jazz Day-Unesco) al 28Divino Jazz conquistando la platea. Tutti i componenti collaborano in vari progetti ma all'interno di questo quintetto esplode il divertimento, la forza, l'energia di mettersi in gioco. Last News: Marco Colonna classificatosi al 4 posto nella top 10 dei migliori musicisti jazz italiani per la rivista Musica Jazz. 28Divino Jazz - Via Mirandola, 21 - Roma - Tel: 3408249718 - www.28divino.com @28divinojazz aperto dalle 19.30 Ingresso Live: €12 con prima consumazione inclusa