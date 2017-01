Sport e musica all'ApeRiver: Marc Lee, Federico Baroni ed Ennio Zingaro

E' il primo appuntamento del 2017 per apeRIVER di scena il prossimo Giovedì 12 Gennaio al Beige di Trastevere, con un binomio dal sapore leggero, quello tra sport e musica dal vivo. L'aperitivo eterofriendly dedicato a River Phoenix presenta le voci di Marc Lee (Amici) e Federico Baroni (XFactor), seguiti dalla prestigiosa presenza del campione del ring Ennio Zingaro. Durante la serata, la vetrina Palco Aperto, per la prima volta a cura dell'etichetta indipendente Cantieri Sonori (www.cantierisonori.net), il volto Giusva insieme ai suoi inseparabili River Boys, che ospiteranno due scommesse pronte a dar battaglia a suon di note...

Marc Lee, al secolo Marco Zhou, classe '92 e fiorentino doc... o quasi! Si perché Marc è il primo concorrente di Amici dagli occhi a mandorla. Primo cinese di seconda generazione che partecipa ad un talent musicale facendo apprezzare la propria voce e suscitando la curiosità del pubblico. Amante della musica sin da piccolo, Marc torna a Shangai per studiare la lingua d'origine e lì, alla Fudan University Campus, partecipa ad un concorso canoro guadagnando la finale. Rientra in Italia e s'iscrive alla Sanremo Productions Academy dove studia con Iskra Menarini, Fioretta Mari, Maria Grazia Fontana, Andrea Rodini ed Ermanno Croce. Completa gli studi e prende parte al festival A Voice of The World di Bellaria, dove vince il premio Best Originality. Di lì in poi, sono tante le esperienze che lo vedono protagonista, fino a quell'autunno 2016 in cui entra nella scuola di Amici, per poi uscirne con sfida, poco prima del nuovo anno.

Lee è seguito dalla caparbietà e dalla bravura di Federico Baroni, il cui talento è partito dalle strade romane per arrivare al sestetto di XFactor guidato da Arisa, da cui poi è stato eliminato tra il dispiacere del web e dei fan che già lo avevano apprezzato. Baroni si è fatto da solo, gli è bastata una chitarra e una gopro montata s'un pulmino con cui ha girato l'Italia preparandosi alle selezioni di Rai2... A pochi esami dalla laurea, lo studente Baroni con la passione della musica, molla tutto per dedicarsi solo a quest'ultima. E quindi, dopo aver conseguito la triennale in Economia e Managment alla Luiss, punta tutto sulle note, interagendo con molti dei ragazzi che come lui hanno partecipato al talent. A Via del Corso suona sia con Gabriele Esposito che con Diego Micheli, colleghi di talent con cui oggi sviluppa interessanti collaborazioni. Con Loomy, rapper in forza ad Arisa, realizza una cover dei 21 Pilots che sistematicamente posta in rete, insieme alle sue mille avventure musicali da strada, sollecitando i like dell'etere... intanto, lo scorso 29 dicembre ha aperto il concerto di Daniele Silvestri a Napoli.

Per la prima volta dalla sua nascita, apeRIVER si avvale di una collaborazione molto importante, mirata proprio alla divulgazione del cantautorato e della musica emergente in generale. La sezione Palco Aperto infatti, sarà a cura dell'etichetta indipendente Cantieri Sonori, nata nel 2004 da un'idea del produttore Marco Canigiula, sempre attento a nuovi progetti dentro e oltre il confine nazionale e che a partire da Giovedì 12 Gennaio, offrirà al pubblico riveriano una selezione di nuovi talenti che hanno qualcosa da raccontare... Si comincia dai due talentuosi Criss (Cristiano Turrini) già noto per la sua partecipazione a The Voice e Luca James (Luca Iannantuono), rientrato tra i sessanta giovani più interessanti di Sanremo 2017.

Spazio ai giovanissimi dunque, come anche nello sport, chiodo fisso per i creatori di questo appuntamento del giovedì. Intervistato da Giusva, sul palco di apeRIVER salirà per la prima volta un pugile: Ennio Zingaro, ventiseienne di Nettuno, che di recente ha vinto il titolo di Campione Italiano dei neo professionisti, per la categoria Pesi Leggeri e che ora è lanciatissimo verso altre vittorie, sempre guidato dal suo allenatore Simone D'Alessandri. Nel 2014 ha vinto il titolo universitario da dilettante, l'anno seguente si è piazzato secondo. Lo scorso 2 gennaio è stato convocato in Nazionale, per partecipare alle “World series of boxing”, un campionato mondiale a squadre, che gli darà la possibilità di confrontarsi con i più forti pugili internazionali. Ennio è un pugile che apeRIVER vuole prendere ad esempio: un campione di rispetto e tolleranza fuori dal palco e un vero combattente sul ring.