Sport in Famiglia, dal volley al parkour: una grande palestra all'Eur

Nove giorni ad ingresso gratuito, oltre 30 discipline, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Campioni nazionali ed internazionali, pronti a coinvolgere adulti e ragazzi.



Per il sesto anno consecutivo si rinnova l’appuntamento al Laghetto dell’Eur con Sport in Famiglia: l’attesissimo evento della capitale, organizzato dall'Associazione Cast Sub Roma 2000, con il supporto dalla Federazione Italiana Motonautica e dall’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

Un maxi evento, inserito nel calendario nei programmi istituzionali del CONI Lazio, una vera e propria palestra outdoor, ad ingresso totalmente gratuito, accessibile a tutti, dove praticare più di trenta discipline sportive accattivanti.

Lo sport come stile di vita, fattore di crescita, d’inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e del rispetto delle regole, da vivere anche in famiglia.

Rispetto agli anni precedenti, quest’edizione tratterà in modo particolare i temi relativi all'integrazione sociale, al bullismo e all’uso improprio dei social network in ambito sportivo. In particolar modo, visti i recenti fenomeni sismici che hanno interessato anche il territorio del Lazio, saranno invitati gli studenti degli Istituti Scolastici di Amatrice.

Golf, Danza Sportiva, Cheerleading, Tiro a Volo, Scherma, Pallamano, Pallavolo, Pattinaggio, Taekwondo, Scacchi, Baseball, Bocce, Calcio, Giochi Tradizionali, Tennis da Tavolo, Pesistica, Modellismo, Indoboard, Sup, Parkour, Spinning, Kick Boxing, Attività Equestri rivolte a ragazzi disabili, Striding e Zumba Fitness e molto altro. Confermate anche le presenze dello Sci Nautico, del lancio dei paracadutisti e degli Sport Equestri. Presenti ancora una volta le bici, ma quest’anno con esibizioni di freestyle.

Le vere novità per questa edizione però sono rappresentate dal Tiro a Segno, presente con due simulatori, dalla Boxe, dal Rugby, dal Tiro con l’Arco, dal Crossfit, dall’Hockey su prato e dall’Atletica Leggera con il Lancio del Vortex. Per la prima volta eccezionalmente verrà allestito un ponte tibetano di oltre 10 metri.

Grazie alla collaborazione delle Federazioni di Vela, Motonautica, Canoa, Dragonboat e Sci Nautico saranno protagonisti anche gli sport acquatici, con lezioni teoriche e prove pratiche, per tutte le fasce d'età. Spettacolari esibizioni al Laghetto del Campione del Mondo di Freestyle Moto d’Acqua Roberto Mariani, di Fabrizio Baglioni per il Flyboard (l'uomo che si alza in volo dall'acqua), degli atleti di livello internazionale della new entry tra le discipline olimpiche lo Sci Nautico e le gare di SUP.

Emozionanti come sempre saranno le esibizioni della Scuola Italiana Cani da Salvamento SICS Tirreno. Interessante la presenza dell’Areo Club d’Italia con deltamotori, paramotori e droni. La manifestazione sportiva vedrà anche delle vere competizioni come il contest di Parkour, promosso dall’Associazione Bracelli, le gare di Canoa Polo e Dragon Boat, la Gara Regionale Giovanile di Motonautica valida per il “Trofeo Coni” e le gare di modellismo nautico a cura dell'Associazione Amirel.

Due giorni, in particolare, le mattinate di giovedì 27 e venerdì 28 Aprile, saranno dedicati interamente alle scuole e vedranno i ragazzi provenienti da Roma e dintorni cimentarsi nei vari sport. Un’occasione originale e una nuova opportunità per avvicinare lo sport alle famiglie, in una location suggestiva che consente di unire tantissime discipline e di portare nel cuore della capitale anche gli sport d’acqua.